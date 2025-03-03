В суде Ново-Савиновского района рассмотрят иск к экс-замминистра МВД по Татарстану
В Казани Ново-Савиновский райсуд рассмотрит иск от прокуратуры Татарстана к Владимиру Изааку. В материалах суда значится, что иск прокуратуры связан с обращением в доход государства движимого и недвижимого имущества на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Помимо Владимира Изаака, в деле есть еще пять ответчиков. Информация об этом опубликована на сайте Ново-Савиновского районного суда Казани.
В суде Ново-Савиновского района рассмотрят иск к замминистра МВД по Татарстану
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно справочнику персоналий на сайте Официальный Татарстан, Владимир Изаак являлся заместителем министра МВД России по Республике Татарстан, генерал-майором юстиции. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что фигурантом иска является он.
Прокурорский иск зарегистрирован 27 февраля, рассмотрение назначено на 25 марта.
Владимир Изаак родился 19 июня 1967 года в селе Каратал Алтайского края.
После службы в Вооруженных силах (1985–1987) и начала карьеры в МВД (с 1988), окончил Омскую высшую школу МВД России в 1992 году. Службу в органах предварительного следствия начал в Томске.
В 2007–2011 годах занимал пост заместителя начальника управления — начальника СУ УВД по Томской области. С 2011 по 2014 год возглавлял ГСУ ГУ МВД по Саратовской области.
3 октября 2014 года указом президента России назначен заместителем министра внутренних дел по Республике Татарстан — начальником Главного следственного управления. Женат.
Имеет ведомственные награды МВД России:
- медаль «За отличие в службе» 3 степени (2003 год), 2 степени (2006 год), 1 степени (2011 год);
- медаль «За боевое содружество» (2005 год);
- нагрудный знак «Лучший следователь» (2005 год).
Также в 2016 году получил ведомственную награду МВД по Республике Татарстан — нагрудный знак «За отличную службу в МВД по РТ».
В сентябре 2024 года сообщалось, что Владимир Изаак стал заместителем генерального директора «Сетевой компании» Ильшата Фардиева.