В суде Ново-Савиновского района рассмотрят иск к экс-замминистра МВД по Татарстану

В Казани Ново-Савиновский райсуд рассмотрит иск от прокуратуры Татарстана к Владимиру Изааку. В материалах суда значится, что иск прокуратуры связан с обращением в доход государства движимого и недвижимого имущества на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Помимо Владимира Изаака, в деле есть еще пять ответчиков. Информация об этом опубликована на сайте Ново-Савиновского районного суда Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В суде Ново-Савиновского района рассмотрят иск к замминистра МВД по Татарстану

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В суде Ново-Савиновского района рассмотрят иск к замминистра МВД по Татарстану

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно справочнику персоналий на сайте Официальный Татарстан, Владимир Изаак являлся заместителем министра МВД России по Республике Татарстан, генерал-майором юстиции. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что фигурантом иска является он.

Прокурорский иск зарегистрирован 27 февраля, рассмотрение назначено на 25 марта.

Владимир Изаак родился 19 июня 1967 года в селе Каратал Алтайского края.

После службы в Вооруженных силах (1985–1987) и начала карьеры в МВД (с 1988), окончил Омскую высшую школу МВД России в 1992 году. Службу в органах предварительного следствия начал в Томске.

В 2007–2011 годах занимал пост заместителя начальника управления — начальника СУ УВД по Томской области. С 2011 по 2014 год возглавлял ГСУ ГУ МВД по Саратовской области.

3 октября 2014 года указом президента России назначен заместителем министра внутренних дел по Республике Татарстан — начальником Главного следственного управления. Женат.

Имеет ведомственные награды МВД России:

медаль «За отличие в службе» 3 степени (2003 год), 2 степени (2006 год), 1 степени (2011 год);

медаль «За боевое содружество» (2005 год);

нагрудный знак «Лучший следователь» (2005 год).

Также в 2016 году получил ведомственную награду МВД по Республике Татарстан — нагрудный знак «За отличную службу в МВД по РТ».

В сентябре 2024 года сообщалось, что Владимир Изаак стал заместителем генерального директора «Сетевой компании» Ильшата Фардиева.

Артём Дергунов