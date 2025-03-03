Бастрыкину доложат о проверке после смерти футболиста в больнице в Чебоксарах
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после смерти спортсмена в больнице города Чебоксары. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Бастрыкину доложат о проверке после смерти футболиста в больнице в Чебоксарах
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В январе мужчина обратился в поликлинику с жалобами на боли в животе, но обследование так и не сделали.
Через полтора месяца ему сделали компьютерную томографию и экстренно госпитализировали, но нужного лечения он так и не получил и скончался.
СУ СК России по Чувашии организовало проверку. Александр Бастрыкин поручил главе республиканского СК Александру Полтинину отчитаться о проведенной проверке и принятом решении.