Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после смерти спортсмена в больнице города Чебоксары. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о проверке после смерти футболиста в больнице в Чебоксарах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкину доложат о проверке после смерти футболиста в больнице в Чебоксарах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе мужчина обратился в поликлинику с жалобами на боли в животе, но обследование так и не сделали.

Через полтора месяца ему сделали компьютерную томографию и экстренно госпитализировали, но нужного лечения он так и не получил и скончался.

СУ СК России по Чувашии организовало проверку. Александр Бастрыкин поручил главе республиканского СК Александру Полтинину отчитаться о проведенной проверке и принятом решении.

Дарья Сайфиева