Главные новости за 1 марта. Ростов-на-Дону и область

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом от 21 февраля 2025 года назначил двух новых председателей судов в Ростовской области. Срок их полномочий составит шесть лет.

Силы ПВО сбили над территорией Новошахтинска три украинских беспилотника в ночь на 1 марта. Пострадавших среди населения и разрушений на земле нет.

Дончане выразили недовольство ростом цен на сливочное масло под постом врио губернатора региона Юрия Слюсаря в Telegram-канале. По их мнению, этот продукт стал недоступен для многих семей.

В Ростове проведена модернизация семи трамвайных вагонов City-Star в рамках концессионного соглашения. Подрядная организация занимается их настройкой, подключением оборудования и технической обкаткой.

За минувшую неделю в регионе выросли средние цены на говядину. Самая высокая стоимость этого мяса была зафиксирована в Таганроге — 604,2 руб./кг.

В Ростове водитель Toyota Camry пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и допустил столкновение с автобусом. Автомобилист иномарки и его пассажир пострадали.

В донской столице закрасили 300 надписей с рекламой наркотиков на фасадах зданий, заборах и досках объявлений во время акции «Очистим наши улицы».