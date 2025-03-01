В Ростове преследуемая полицией иномарка врезалась в автобус

Сегодня, 1 марта, в донской столице произошло ДТП с участием Toyota Camry и пассажирского автобуса № 82, следующего по маршруту «Главный ж/д вокзал — Микрорайон Александровка». Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

По предварительным данным, Toyota Camry двигалась без включенных фар. Сотрудники ГИБДД попытались остановить иномарку, но водитель решил скрыться от полиции. В результате около дома № 58 по пр. Буденновский он допустил столкновение с автобусом Yutong.

Уточняется, что в момент ДТП в автобусе не находились пассажиры.

Водитель Toyota Camry, а также его пассажир были доставлены в больницу с травмами. Оба пострадавших 2006 года рождения.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Казуков