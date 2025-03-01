В Ростове преследуемая полицией иномарка врезалась в автобус
Сегодня, 1 марта, в донской столице произошло ДТП с участием Toyota Camry и пассажирского автобуса № 82, следующего по маршруту «Главный ж/д вокзал — Микрорайон Александровка». Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
По предварительным данным, Toyota Camry двигалась без включенных фар. Сотрудники ГИБДД попытались остановить иномарку, но водитель решил скрыться от полиции. В результате около дома № 58 по пр. Буденновский он допустил столкновение с автобусом Yutong.
Уточняется, что в момент ДТП в автобусе не находились пассажиры.
Водитель Toyota Camry, а также его пассажир были доставлены в больницу с травмами. Оба пострадавших 2006 года рождения.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.