В Таганроге стоимость килограмма говядины превысила 600 рублей

За минувшую неделю в Ростовской области выросли средние цены на говядину. По состоянию на 24 февраля самая высокая стоимость этого мяса по региону была зафиксирована в Таганроге — 604,2 руб./кг. Соответствующая информация опубликована на сайте Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также среди городов региона наиболее высокая средняя стоимость говядины отмечена в Ростове-на-Дону — 590,31 руб./кг. По самой выгодной цене мясо можно было купить в Шахтах — 559,39 руб./кг.

Анна Анисова