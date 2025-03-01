Дончане пожаловались Юрию Слюсарю на высокую стоимость сливочного масла

Жители Ростовской области выразили недовольство ростом цен на продукты в магазинах региона, в особенности на сливочное масло. Многочисленные жалобы были оставлены в комментариях под постом в Teleram-канале врио губернатора Дона Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По мнению дончан, стоимость сливочного масла достигла неприемлемых значений, что делает этот продукт недоступным для многих семей. Они задаются вопросами о причинах значительного роста цен, а также требуют от местных производителей и властей обратить внимание на эту проблему, снизив стоимость.

Как пояснил департамент потребительского рынка региона, стоимость продуктов питания не подлежит государственному регулированию. Ведомство рекомендовало обращаться с жалобами в УФАС по Ростовской области. В департаменте также отметили, что текущие цены на сливочное масло в регионе (1072 руб./кг) ниже средних показателей по ЮФО (1118 руб./кг) и России в целом (1228 руб./кг), что составляет разницу в 4,07% и 12,7% соответственно.

Анна Анисова