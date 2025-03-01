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В Ростове закрасили 300 надписей с наркорекламой

В донской столице закрашены 300 надписей с рекламой наркотиков на фасадах зданий, заборах и досках объявлений. Об этом сообщил и. о. главы города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

Надписи были устранены в рамках акции «Очистим наши улицы» сегодня, 1 марта. В ней приняли участие неравнодушные ростовчане. В том, числе добровольцы волонтерских организаций и школьники.

«Вижу ваш отклик на проблему вандализма. Значит, мы вместе смотрим в одном направлении <...> Мы продолжим эту работу», — сказал и. о. администрации Ростова.

Александр Скрябин призвал жителей обращаться в управляющие компании и администрацию города в случае обнаружения нежелательных рекламных надписей.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в донской столице вандалы разбили стекла на некоторых «умных» остановках, которые устанавливают в городе.

Анастасия Казуков

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