В Ростове семь трамвайных вагонов прошли модернизацию по концессии

В Ростове проведена модернизация семи трамвайных вагонов City-Star в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщает «Ростовский Городской Транспорт» со ссылкой на представителей проекта «Ростовский трамвай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новый трамвай Краснодара Фото: Новый трамвай Краснодара

В настоящее время подрядная организация занимается настройкой, подключением оборудования и технической обкаткой семи модернизированных вагонов.

Всего концессионер планирует модернизировать 30 вагонов City-Star, приобретенных администрацией города в 2016-2017 годах.

23 вагона остаются на существующих маршрутах и не переданы концессионеру из-за неопределенности дальнейшей реализации проекта. Ключевым условием соглашения является эксплуатация модернизированных вагонов исключительно на новых трамвайных путях, строительство которых еще не завершено.

Анастасия Казуков