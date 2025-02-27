Мэр Березовского раскритиковал думу за отказ переизбирать его на новый срок

Депутаты думы Березовского (город-спутник Екатеринбурга) выполняют «поставленную задачу — снести действующего главу», заявил глава муниципалитета Евгений Писцов на заседании думы. «У меня вопрос к депутатам, входившим в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы, почему вы вчетвером единогласно проголосовали за кандидатуру Андрея Еланцева (юрист, кандидат в мэры Березовского.— "Ъ-Урал"), водителя без образования, и других людей без опыта работы, и единогласно проголосовали против допуска в финал действующего главы, который вывел муниципалитет объективно на ведущие позиции»,— поинтересовался градоначальник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Березовского Евгений Писцов (слева) и председатель думы Березовского Алексей Горевой (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Березовского Евгений Писцов (слева) и председатель думы Березовского Алексей Горевой (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Писцова, депутаты отказываются «объективно» оценить ситуацию в городе. «Выполняется поставленная задача — снести действующего главу, чем вы успешно занимаетесь. Надеюсь, что пока»,— подчеркнул мэр.

На вопросе по избранию главы муниципалитета 30 января депутаты думы Березовского отказались поддерживать кандидатуру действующего мэра Евгения Писцова. Конкурсная комиссия допустила до голосования депутатов из 10 претендентов всего двух человек — господина Писцова и начальника отдела инвестиционного развития местной администрации, жену личного водителя градоначальника Юлию Маслакову. В ходе заседания думы госпожа Маслакова, которую называли «техническим» кандидатом, большинством голосов была избрана главой Березовского. Депутаты тогда пояснили корреспонденту «Ъ-Урал», что голосовали «не за Юлию Маслакову, а против Евгения Писцова». Позже госпожа Маслакова попыталась оспорить в суде решение думы, указав на нарушение избирательного законодательства. На собственную инаугурацию она не явилась, в ближайшее время в Березовском буду назначены перевыборы. До этого времени главой муниципалитета остается мэр Евгений Писцов.

Отмечалось, что на решение думы мог повлиять депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский, который, по словам источника «Ъ-Урал» в правительстве региона, контролирует большинство депутатов местной думы. По словам собеседника, руководство области ведет с парламентарием консультации по избранию главы. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Брозовский соответствующую информацию опроверг. По его словам, он обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым. «Я пришел с предложением, как можно получить поддержку депутатов и убедить их проголосовать за него, однако он абсолютно не стал слушать мои аргументы. Человек самостоятелен в своем выборе, если не хочет идти на компромисс, я не могу его переубедить, он же глава»,— сказал Вячеслав Брозовский.

Василий Алексеев, Березовский