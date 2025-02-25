Набор контрактников из Татарстана в африканский корпус и 11 млрд рублей на нацпроекты в Марий Эл в 2025 году

В Татарстане начался набор военнослужащих для службы по контракту в Африканский корпус. Особое внимание уделяется кандидатам, специализирующимся в области танковых войск, мотострелковых подразделений, управления беспилотниками, а также переводчикам с французского, арабского, фарси и английского языков.

В 2025 году в Марий Эл выделят свыше 11 млрд руб. на реализацию мероприятий по новым национальным проектам. Часть средств будет направлена на ремонт более 70 км автомобильных дорог.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» подало иски в Арбитражный суд Республики Татарстан к Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg, требуя признать отсутствие правовых оснований для предъявления претензий по кредитам, взятым в 2018 году.

В 2024 году жители Татарстана брали ипотеку на покупку жилья в среднем на 26 лет. По состоянию на 1 января 2025 года общая сумма оформленных ипотечных кредитов в регионе достигла примерно 657 млрд руб.

За неделю в Татарстане подана 641 заявка на участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана», предназначенной для участников специальной военной операции (СВО). Прием заявок продолжается до 30 марта включительно. Отборочные мероприятия пройдут в три этапа.

Семь участников казанской ОПГ «Тукаевские» приговорены Верховным судом Татарстана к суммарному сроку в 114 лет лишения свободы. Лидер группировки Геннадий Кирилов получил 24 года в исправительной колонии.

За период с 2008 по 2024 год Татарстан получил более 20 млрд руб. из федерального бюджета на предоставление жилья ветеранам Великой Отечественной войны. Благодаря этим средствам 19 тыс. ветеранов смогли улучшить свои жилищные условия за счет выделенных субсидий.

Артём Дергунов