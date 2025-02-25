Татарстан с 2008 года получил более 20 млрд рублей на обеспечение жильем ветеранов

С 2008 по 2024 год из федерального бюджета Татарстану выделили свыше 20 млрд руб. на обеспечение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова на заседании в Кабмине республики.

На эти средства 19 тыс. ветеранов получили субсидии для улучшения жилищных условий. В 1699 помещениях, где проживают инвалиды и ветераны войны, также провели капитальный ремонт.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с 2025 года ежегодно будут повышать выплаты ветеранам и детям-сиротам.

Дарья Сайфиева