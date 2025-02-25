«Нижнекамскнефтехим» оспорил права на возврат кредитов двум немецким банкам
ПАО «Нижнекамскнефтехим» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исками против Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg, требуя признания отсутствия права требования по кредитам, взятым в 2018 году. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.
В первом иске «Нижнекамскнефтехим» требует признать, что Bayerische Landesbank не имеет права на взыскание долгов по кредитным договорам от 25 мая 2018 года и 3 октября 2018 года. Первое заседание по этому делу назначено на 6 августа.
Во втором иске «Нижнекамскнефтехим» оспаривает аналогичные права Landesbank Baden-Wurttemberg. В этом деле предварительное заседание назначено на 7 августа.
В качестве третьего лица в обоих процессах привлечен Deutsche Bank AG.
Подробнее читайте в материале «Кредит вышел из доверия».