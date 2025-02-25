В Марий Эл в 2025 году выделят более 11 млрд рублей на нацпроекты

В Марий Эл на реализацию мероприятий по новым национальным проектам в 2025 году направят более 11 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы Марий Эл Фото: Пресс-служба главы Марий Эл

Среди проектов — строительство детской поликлиники в Йошкар-Оле, капремонт 9 школ, двух детских садов и сельского дома культуры, реконструкция двух мостов через реки Немда и Ексейка, благоустройство 42 общественных территорий, создание двух производственных кластеров для транспортной и строительной отраслей экономики и другие. На выделенные средства также планируют отремонтировать более 70 км автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2025 году отремонтируют более 30 мостов в рамках нацпроекта.

Дарья Сайфиева