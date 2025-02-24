Главные новости за 24 февраля. Белгород, Курск, Воронеж, Орел
Украинский дрон ударил по частному дому в белгородской Тишанке, есть раненый
В Орловской области ищут подрядчика для строительства поликлиники за 1,4 млрд рублей
Хинштейн сообщил, что курянам начнут выплачивать 65 тысяч уже на этой неделе
В воронежском отделении ЛДПР сменился руководитель
Главный архитектор Белгорода Тимур Валеев покинул свой пост
Бывшего первого вице-мэра Орла осудили за халатность
Стоимость строительства Курской облбольницы выросла до 14 млрд рублей