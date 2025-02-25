Под Курском строится многоквартирный дом почти за 500 млн рублей

Курский специализированный застройщик «Каскад+», принадлежащий бизнесменам Владимиру Шумакову и Владиславу Баточко, собирается вложить 234 млн руб. в строительство десятиэтажного дома эконом-класса в Курчатовском районе. Об этом сообщается на портале единой информационной системы жилищного строительства. В рамках третьего этапа строительства появится половина блочного МКД №2 (секция 3–4). Первая половина дома (секции 1–2) возводится рядом за 264 млн руб. Он расположен по адресу улица село Успенка, 80/1 — рядом с курским водохранилищем.

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Согласно проектной декларации, дом рассчитан на 200 квартир без внутренней отделки. Общая площадь возводящейся секции — 5,9 тыс. кв. м, из них жилая — 4,5 тыс. кв. м. Предусмотрено 208 гостевых машиномест, благоустройство с детской площадкой и архитектурными элементами. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2026 года.

Реализация проекта проходит в рамках возведения жилого комплекса на два дома. Первый из них был сдан в третьем квартале 2024 года. Общая площадь участка, находящегося в собственности,— 12,5 тыс. кв. м.

Согласно Rusprofile.ru, ООО СЗ «Каскад+» зарегистрировано в Курске в 2015 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором является Владислав Баточко, ему же принадлежит 40% доли в компании, а также бизнес в сфере аренды имущества и небольшое производство пластмассовых изделий. Остальной частью (60%) владеет Владимир Шумаков. На доли собственников наложено обременение. В 2023 году выручка компании составила 495 млн руб. (+58% к прошлому году), чистая прибыль — 157 млн руб. (-31%).

О выходе краснодарского девелопера на рынок Курска с проектом почти на 1 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова