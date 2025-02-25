У воронежского «Борхиммаша» во второй раз за месяц сменился гендиректор

С 24 февраля к исполнению обязанностей гендиректора воронежского АО «Борхиммаш» приступил Юрий Мошняков. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, он сменил на этом посту Геннадия Зайцева, занимавшего его с 7 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, господин Мошняков зарегистрирован как налогоплательщик в Санкт-Петербурге, в других компаниях не участвует. Господин Зайцев — в Воронежской области, также официально не является ни учредителем, ни руководителем других обществ.

С апреля 2023 года гендиректором предприятия был Олег Илясов. Осенью прошлого года он рассказывал «Ъ-Черноземье», что в 2024–2025 годах «Борхиммаш» планирует вложить в обновление своего оборудования порядка 200 млн руб.

В конце 2022 года стало известно, что «Борхиммаш» столкнулся с финансовыми сложностями из-за требования Райффайзенбанка досрочно погасить все обязательства по кредитам. Общая сумма долгов предприятия могла превышать 1,2 млрд руб. При участии правительства Воронежской области завод договаривался о рефинансировании долгов в государственных банках.

Подробнее о ситуации читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова