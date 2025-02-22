Главные новости за 22 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В Новороссииске сильныи февральскии ветер вызвал обрывы проводов, падение знаков и повалил деревья.

С площадки временного хранения в селе Воскресенском Анапы 21 февраля вывезли более 2,3 тыс. тонн замазученного грунта.

22 февраля футбольныи клуб «Краснодар» отметил свое 17-летие. Команда была основана 22 февраля 2008 года по инициативе местного предпринимателя Сергея Галицкого. В фотогалерее «Ъ-Кубань» — 17 ключевых событии в истории клуба.

В этом году пекари оказались в числе остродефицитных специалистов как в Краснодарском крае, так и в Адыгее. На одну вакансию приходится 2,5 резюме при норме от 4 до 8.

В администрации Краснодарского края показали, как будут выглядеть после обновления несколько крупных региональных объектов.

Спортивныи комплекс «Титан» в поселке Верхнебаканскии назван именем погибшего героя СВО — командира казачьеи бригады Владимира Гавриленко.

Автомобильная дорога между курортами «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Красная Поляна» в Краснодарском крае находится в стадии проработки.