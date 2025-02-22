Спорткомплекс «Титан» в Новороссийске назван именем погибшего героя СВО

Спортивный комплекс «Титан» в поселке Верхнебаканский назван именем героя СВО — командира казачьей бригады Владимира Гавриленко. Об этом рассказал в своих соцсетях глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Здесь обучается 350 детей для которых героизм и доблесть погибшего воина будет направляющим примером»,— говорится в сообщении.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Владимиру Гавриленко посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации»

Владимир Гавриленко был командиром батальона «Аксай» казачьей бригады «Дон» и атаманом Константиновского хуторского казачьего общества. Он одним из первых добровольцем ушел на фронт. В бою был ранен, после восстановления вновь отправился в зону СВО. Погиб в результате ракетного обстрела на Херсонском направлении.

Николай Аксенов