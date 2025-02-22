В Новороссийске устраняют последствия ночного ураганного ветра

В Новороссийске сильный февральский ветер вызвал обрывы проводов, падение знаков и повалил деревья. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Кравченко Фото: Андрей Кравченко

Скорость ветра достигала 27 м/с, что привело к большому количеству вызовов в службу 112 — за сутки поступило более 530 заявок. Коммунальные и дорожные службы, аварийные бригады и Служба спасения оперативно реагируют на обращения. В некоторых случаях работы будут продолжены после улучшения погодных условий.

В ряде районов Новороссийска наблюдаются точечные отключения электроэнергии. Аварийные бригады работают над их восстановлением, в Гайдуке и Борисовке ночью установили генераторы для поддержания электроснабжения.

Тат Гаспарян