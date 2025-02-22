Футбольному клубу «Краснодар» исполнилось 17 лет

22 февраля футбольный клуб «Краснодар» отметил свое 17-летие. Команда была основана 22 февраля 2008 года по инициативе местного предпринимателя Сергея Галицкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В честь юбилея глава города Евгений Наумов поздравил клуб и выразил надежду на первое чемпионское звание для «быков». В своем telegram-канале он напомнил о достижениях команды: три бронзовых медали Российской Премьер-Лиги, два финала Кубка России и участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Также клуб является действующим серебряным призёром РПЛ.

Особое внимание Евгений Наумов уделил Академии «Краснодара», подготовившей высококлассных спортсменов. За время еt существования 47 выпускников вошли в основной состав команды, а некоторые из них представляли сборную России. В прошлом году Матвей Сафонов стал самым громким трансфером в истории клуба, перейдя из «Краснодара» в «ПСЖ».

Тат Гаспарян