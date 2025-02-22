С временной площадки в Анапе вывезли 2,3 тысяч тонн замазученного грунта

С площадки временного хранения в селе Воскресенском Анапы 21 февраля вывезли более 2,3 тыс. тонн замазученного грунта. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Перед погрузкой каждый грузовик взвешивают и тщательно проверяют на чистоту. Затем песок покрывают тентом и пломбируют. В первую очередь вывозят наиболее загрязненный мазутом материал.

Для обеззараживания и утилизации замазученного грунта работают два предприятия: «Сириус» и «Биопотенциал».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря. Нефтепродукты попали в море. По оценкам Минприроды, около 4 тыс. т вытекло в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края. В регионах ввели режимы ЧС регионального и федерального характера. С 5 февраля Минтранс начал проверку танкерного флота России.

Тат Гаспарян