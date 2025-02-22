На Кубани спрос на профессию пекаря вырос на 16%

В этом году пекари оказались в числе остродефицитных специалистов как в Краснодарском крае, так и в Адыгее. На одну вакансию приходится 2,5 резюме при норме от 4 до 8, сообщили аналитики платформы «hh.ru»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В прошлом году различные компании Краснодарского края разместили более 17 тыс. вакансий для поваров и пекарей, что на 16% больше, чем в 2023 году. В Адыгее спрос на пекарей вырос на 9%, в 2024 году там разместили более 530 вакансий.

Специалисты рынка труда связывают такую востребованность с увеличением заведений общепита в регионе. Модные пиццерии, кондитерские и кафе требуют все больше мастеров, которые умеют работать с тестом.

Николай Аксенов