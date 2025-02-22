Представлены фотоэскизы трех будущих современных районов Краснодарского края

В администрации Краснодарского края показали, как будут выглядеть после обновления несколько крупных региональных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Комплексная реконструкция зон отдыха в Темрюке, Усть-Лабинске и Кропоткине проходит по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Так, в Новокубанске в 2025 году восстановят более пяти километров теплосетей, в Темрюке реконструируют зону отдыха в центральной части города, в Усть-Лабинске благоустроят сквер по улице Красноармейской, в Кропоткине реконструируют общественную территорию. В Тимашевском районе планируется благоустроить «Сквер космонавтики» — зеленую зону обновят в станице Днепровской.

Также с 17 по 22 февраля в регионе реализовывали национальные проекты «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Николай Аксенов