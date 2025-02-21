Главные новости за 21 февраля. Сочи

Прокуратура Сочи добилась взыскания более 1,4 млн руб. в пользу матери участника СВО. Местная жительницы пострадала от действий «телефонных» мошенников.

В Сочи ожидают заморозки до -5 градусов. На море прогнозируют волны высотой до 1,5 м.

В Сочи санаторный комплекс «Кристалл» примет первых отдыхающих во втором полугодии 2025 года. Строительный холдинг «Группа ЛСР» инвестировал в строительство около 12 млрд руб.

На ПМЭФ-2025 подпишут соглашение о строительстве агробиотехнопарка в Сочи. Внедрение новых технологий позволит выращивать бананы и не только.

В Сочи ученица гимназии получила травму глаза во время учебных стрельб. Следователи проводят проверку.

На таможенном посту МАПП Адлер таможенники пресекли попытку незаконного ввоза табачной продукции. В детской сумке-переноске специалисты нашли 280 пачек сигарет.

В День защитника Отечества в Сочи временно ограничат движение транспорта. Изменения будут действовать с 6:00 до 10:00.