На границе с Абхазией таможенники обнаружили в детской сумке 5,6 тысяч сигарет

На таможенном посту МАПП Адлер сотрудники таможни пресекли попытку незаконного ввоза табачной продукции. В автомобиле, прибывшем из Абхазии, специалисты нашли 280 пачек сигарет, спрятанных в детской сумке-переноске, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Инцидент произошел во время контроля транспортных средств. При осмотре автомобиля «ВАЗ 21093» с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) специалисты таможни выявили подозрительные предметы. В ходе дополнительного досмотра в салоне нашли табачную продукцию — 5,6 тыс. сигарет марки «K. Ritter».

Водитель автомобиля заявил, что приобрел сигареты для личного пользования и в качестве подарка знакомым. Однако в соответствии с российским законодательством разрешенный объем ввоза ограничен 200 сигаретами, 50 сигарами (сигариллами) или 250 граммами табака на одно лицо, достигшее 18 лет.

Сотрудники таможни изъяли нелегальный товар. Специалисты возбудили дела об административных правонарушениях по ст. 16.2 и 16.3 КоАП РФ (недекларирование и несоблюдение ограничений на ввоз товаров).

Мария Удовик