Прокуратура Сочи помогла матери участника СВО вернуть 1,4 млн рублей

Прокуратура Сочи добилась взыскания более 1,4 млн рублей в пользу матери участника СВО, пострадавшей от действий «телефонных» мошенников. В целях защиты прав жительницы курорта сотрудники ведомства организовали принудительное исполнение судебных актов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ЗАГС обязали выдать подтверждающие документы для того, чтобы семья участника СВО могла получить меры социальной поддержки.

Также представители ведомства выступили в суде в защиту интересов семьи военнослужащего, которой управление соцзащиты курорта отказало в предоставлении региональной выплаты в размере 2 млн руб. из-за отсутствия у военнослужащего регистрации в Сочи. Прокуратура добилась защиты прав семьи в судебном порядке, а фактическое предоставление выплаты находится под ее контролем.

Мария Удовик