В День защитника Отечества в Сочи временно ограничат движение транспорта

В воскресенье, 23 февраля, в районе Завокзального мемориального комплекса в Сочи временно ограничат движение транспорта. Изменения будут действовать с 6:00 до 10:00, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Фото: Telegram-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи

Специалисты департамента ограничат проезд автомобилей на участке улицы Тоннельной — от дома №1 до пересечения с улицей Параллельной, а также на переулке Севастопольском — от дома №9 до пересечения с улицей Тоннельной.

На этот период приостановят движение автобусов маршрута №15. В схемах маршрутов №24 и №26 специалисты исключат остановки «Улица Титова», «Привокзальная», «Улица Параллельная», «Мемориал», «Улица Севастопольская», «Улица Докучаева» и «По требованию». Вместо них временно добавят остановки «Улица Шота Руставели», «Улица Туапсинская» и «Улица Невская».

Департамент транспорта Сочи рекомендует учитывать изменения при планировании маршрута.

Мария Удовик