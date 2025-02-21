В Сочи следователи проводят проверку после травмирования школьницы на уроке

Следователи начали проверку после информации о травмировании подростка в одном из сочинских учебных заведений. Девочка получила травму глаза во время учебных стрельб, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пятницу, 21 февраля, в социальной сети появилась информация о происшествии, после чего следственный отдел по Центральному району Сочи организовал доследственную проверку.

В рамках расследования правоохранительные органы проводят необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента. Ход проверки находится на контроле руководства краевого следственного управления. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Сотрудники полиции курорта получили сообщение о происшествии 18 февраля. После урока 14-летнюю девочку доставили в медучреждение, где специалисты оказали ей необходимую помощь. Подростку назначили амбулаторное лечение. Рисков потерять зрение у подростка нет.

Мария Удовик