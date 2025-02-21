Санаторий «Кристалл» в Сочи примет первых гостей во втором полугодии 2025 года

В Сочи санаторный комплекс «Кристалл», рассчитанный более чем на 300 номеров, примет первых отдыхающих во втором полугодии 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи строители завершают возведение санатория «Кристалл», который станет первой новой здравницей на курорте за последние 25 лет. Проект реализуют в рамках соглашений, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Строительный холдинг «Группа ЛСР» инвестировал в строительство около 12 млрд руб.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, регион развивает круглогодичный туризм, в том числе санаторно-курортное направление. Сейчас на Кубани действуют более 200 здравниц, большинство из которых расположены в Сочи.

В Хостинском районе курорта специалисты завершают строительство нового корпуса санатория «Волна», который станет продолжением исторической здравницы советского периода. Новый корпус на 286 номеров планируют достроить к концу года, а объем инвестиций в его возведение составил 14,5 млрд руб. Эксперты предусмотрели в комплексе медицинские центры, бассейны и современные оздоровительные программы для взрослых и детей.

Мария Удовик