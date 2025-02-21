В Сочи прогнозируют заморозки до -5 градусов и шторм

В Сочи 22 февраля 2025 года синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов, а также ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. Из-за непогоды на дорогах курорта может образоваться гололедица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В этот же день в регионе усилится юго-восточный ветер, порывы могут достигать 18 м/с. На море прогнозируют волны высотой до 1,5 м.

В связи с ухудшением погодных условий по поручению главы города Андрея Прошунина все городские службы перевели в усиленный режим работы. В районах выше 500 м сохраняется лавинная опасность, поэтому туристам и автомобилистам рекомендуют соблюдать меры безопасности.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций гражданам следует звонить по номеру 112.

Мария Удовик