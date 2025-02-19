Главные новости за 19 февраля. Воронеж, Белгород, Орел
В Воронежской области может появиться завод синтетического топлива за 261 млрд.
Сменился гендиректор трех структур белгородского холдинга «Приосколье».
Экс-глава Поворинского района возглавил воронежский Борисоглебск.
ВСУ обстреляли семь белгородских муниципалитетов за сутки; есть разрушения.
В Воронежской области могут создать совет по содействию развитию гандбола.
Росприроднадзор требует с «Лебедянского водоканала» 99 млн рублей.
Предпринимательница выкупила имущественный комплекс под Орлом за 8,4 млн рублей.