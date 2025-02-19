Главные новости за 19 февраля. Воронеж, Белгород, Орел

В Воронежской области может появиться завод синтетического топлива за 261 млрд.

Сменился гендиректор трех структур белгородского холдинга «Приосколье».

Экс-глава Поворинского района возглавил воронежский Борисоглебск.

ВСУ обстреляли семь белгородских муниципалитетов за сутки; есть разрушения.

В Воронежской области могут создать совет по содействию развитию гандбола.

Росприроднадзор требует с «Лебедянского водоканала» 99 млн рублей.

Предпринимательница выкупила имущественный комплекс под Орлом за 8,4 млн рублей.

Анна Швечикова