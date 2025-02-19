В Воронежской области могут создать совет по содействию развитию гандбола

Совет по содействию развития гандбола могут создать в Воронежской области. Проект соответствующего постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Об этом сообщается на сайте облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последняя игра ГК «Воронеж» — с «Динамо-Сунгуль»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Последняя игра ГК «Воронеж» — с «Динамо-Сунгуль»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Заседания совета будут проводиться не реже одного раза в полгода. Возглавит совет вице-премьер облправительства Олег Мосолов, секретарем выступит региональный министр спорта Павел Чибисов. В состав совета войдут замминистра экономразвития Дмитрий Сизонов, замруководителя управления физической культуры и спорта администрации Воронежа Галина Лангавая, а также представители спортивного сообщества: директор спортшколы №7 Михаил Петров и директор «Ледового дворца им. Вячеслава Фетисова» Владимир Уразанов.

Из постановления следует, что совет создается для разработки предложений по господдержке спортсменов профессиональных спортивных клубов и сборных команд Воронежской области по гандболу, а также для определения направлений их подготовки. В числе прочих задач указано, что будут рассматриваться «предложения по формированию финансового, материально-технического и иного обеспечения спортивных сборных».

Гандбольный клуб «Воронеж» в апреле 2024 года досрочно вышел из Высшей лиги (второй по силе чемпионат России по гандболу) в Суперлигу. Однако уже в октябре спортсмены обратились к губернатору Александру Гусеву с просьбой помочь в решении финансовых проблем. Не дождавшись ответа, в ноябре они заявили о снятии с розыгрыша Суперлиги. Впоследствии команда нашла спонсоров, который помогли ей выступать до конца декабря. В январе «Воронеж» по его же заявлению исключили из состава участников турнира.

Подробнее о крахе воронежского гандбольного клуба — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова