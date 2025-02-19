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ВСУ обстреляли семь белгородских муниципалитетов за сутки; есть разрушения

За минувшие сутки вооруженные силы Украины атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 37 боеприпасов и 88 беспилотников. Никто не пострадал. Разрушения получили четыре частных дома и пять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

  • В Белгородском районе по поселку Малиновка, селам Никольское, Отрадное, Щетиновка и хутору Церковный ударили с помощью пяти боеприпасов и пяти БПЛА. В поселке Малиновка поврежден соцобъект, в Отрадном — легковушка, в Никольском — гараж в частном домовладении.
  • Над Борисовским районом система ПВО ликвидировала четыре дрона. Последствий не установлено.
  • В Валуйском округе город Валуйки, поселок Уразово, села Долгое, Колыхалино, Кукуевка, Посохово, Солоти, Шелаево и хутор Нижние Мельницы атаковали с помощью 31 БПЛА, 21 из которых сбили. Сегодня утром в результате сброса взрывных устройств с дрона пострадали частный дом, надворная постройка и три машины.
  • В Волоконовском районе поселок Красный Пахарь и село Тишанка обстреляли с помощью семи артснарядов и одного беспилотника, который уничтожила система ПВО. В селе разрушения получила надворная постройка.
  • В Грайворонском округе по поселкам Горьковский, Совхозный и Хотмыжск, селам Безымено, Дорогощь и Мокрая Орловка ударили с помощью 11 боеприпасов и пяти БПЛА. Обошлось без последствий.
  • В Краснояружском районе села Вязовое, Графовка и Демидовка атаковали с помощью восьми боеприпасов и девяти дронов. Повреждено частное домовладение.
  • В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Крапивное, Муром, Середа и хутора Мухин и Марьино попали под удар с помощью шести боеприпасов и 33 БПЛА, 29 из которых ликвидировали. Сегодня утром из-за атаки дрона в селе Муром пострадали два частных домовладения и легковушка.

Сутками ранее ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 26 боеприпасов и 66 БПЛА. В результате никто не пострадал, зафиксирован ряд разрушений.

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Алина Морозова

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