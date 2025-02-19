Испания и Египет выступили против переселения палестинцев из сектора Газа

Премьер-министр Испании Педро Санчес отверг инициативу президента США Дональда Трампа о выселении жителей сектора Газа с территории анклава. Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, он заявил, что такой план противоречит международному праву. Господин Санчес также подтвердил приверженность Испании реализации плана о создании двух государств в Палестине, передает «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Господин Ас-Сиси поблагодарил испанского премьера за его позицию. Он добавил, что запрещенное в Израиле Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является «незаменимым» и играет важную роль в помощи палестинцам.

Абдель Фаттах ас-Сиси и Педро Санчес также подписали декларацию о стратегическом партнерстве между Египтом и Испанией, а также ряд меморандумов о взаимопонимании в различных областях.

В начале февраля господин Трамп заявил, что Израиль передаст США сектор Газа, а его жители будут переселены в «безопасные и красивые общины» — в Египет и Иорданию.

План президента США раскритиковали многие государства и организации. Председатель независимой комиссии, созданной Советом ООН по правам человека, Нави Пиллэй заявил, что Трамп «прискорбно невежествен в вопросах международного права». Глава Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт назвал переселение палестинцев из сектора Газа «неприемлемым».

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Пирамиды не покоряются Дональду Трампу».