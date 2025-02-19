Главные новости к утру 19 февраля

Президент США Дональд Трамп назвал встречу делегаций США и России в Эр-Рияде «очень хорошей» и признался, что после нее стал «намного более уверен» в достижении сделки по урегулированию на Украине.

Бывший первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова уже в марте 2025 года может занять место первого зампреда ВТБ. Ее утверждение в новой должности должно произойти на ближайшем заседании наблюдательного совета банка. По словам источников «Ъ», госпожа Скоробогатова будет отвечать за стратегическое развитие, вопросы, связанные с цифровыми проектами и финтех-инновациями, а также за международные альтернативные расчеты.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не против отправки на Украину европейских военных, но американских солдат, по его словам, на украинской земле не будет. На пресс-конференции господина Трампа спросили, готов ли он поддержать отправку европейских войск на Украину. «Если они этого хотят, это отлично»,— ответил он. «Я полностью поддерживаю это, если они этого хотят»,— добавил господин Трамп.

Великобритания рассматривает возможность патрулирования воздушного пространства Украины после урегулирования конфликта вместо отправки сухопутных войск, сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британских ВВС. По данным издания, миссия будет напоминать программу НАТО по защите воздушного пространства прибалтийских государств. Газета уточняет, что это не будет означать установления бесполетной зоны над Украиной, так как для ее создания необходимо постоянное присутствие натовских самолетов в украинском воздушном пространстве.

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против законопроекта, предлагающего ввести прокатные удостоверения для стриминговых платформ. В заключении РСПП, с которым ознакомился «Ъ», указано, что инициатива может привести к финансовым потерям участников рынка, оцениваемым в 1,5–1,6 млрд руб. единовременно и 0,4–0,5 млрд руб. ежегодно. Кроме того, нововведения могут спровоцировать отток пользователей на пиратские ресурсы.

Дональд Трамп, комментируя прошедшую в Эр-Рияде встречу делегаций России и США, поддержал идею проведения выборов на Украине, которые были отсрочены из-за военного положения в стране. Говоря про украинские выборы, он отметил низкий уровень поддержки нынешнего президента Украины Владимира Зеленского у населения.

Российский рынок средств для защиты данных в 2024 году показал рост на 20%, достигнув отметки в 23 млрд руб. Бизнес за год больше всего увеличивал инвестиции в средства реагирования на утечки и решения по контролю доступа. Эксперты связывают тенденцию с требованиями регуляторов и готовятся к скорому охлаждению спроса на такие продукты.