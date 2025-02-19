Роскошь оказалась нежелательной

Торги по продаже имущественного комплекса ООО «Юг роскошной промышленности», в который входит модернизированный три года назад мясокомбинат, не состоялись по причине отсутствия заявок. Начальная цена земельных участков, производственных цехов и оборудования банкрота на повторных торгах составила 674,6 млн руб. Причиной несостоятельности некогда успешного производителя колбасных изделий и мясных деликатесов стала смерть собственника в 2023 году и дальнейшая неспособность руководства общества платить по кредитам, взятым на модернизацию мясокомбината. Эксперты «Ъ-Кавказ» сходятся в мнении, что отсутствие покупателей на практически готовый бизнес связано с низкой маржинальностью мясопереработки, дорогими кредитами и высокой конкуренцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» (ООО «Югроспром») Андрей Болотов сообщил о результатах открытых торгов по реализации имущества банкрота. Из всех выставленных на аукцион лотов общей стоимостью 799 млн руб. покупатель нашелся лишь на грузовой «КамАЗ», который был продан за 145,8 млн руб. На остальные лоты, включая непосредственно имущественный комплекс предприятия, куда входят мясокомбинат, недвижимость, производственные площадки, оборудование и транспорт (начальная цена — 674,6 млн руб.), не было ни одной заявки. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Из сообщения следует, что в имущественный комплекс ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» входит земельный участок в Новоалександровске Ставропольского края (ул. Мясокомбинатовская, 7), площадью 2032 кв. м. Назначение земли — «для производственных целей». Также в лот входят пожарное депо по тому же адресу, площадью 330,9 кв. м, цеха мясокомбината площадью 5920,6 кв. м, нежилые здания различной величины, артезианские скважины по ул. Гражданской, мясоперерабатывающий комплекс и логистический центр, земельный участок в селе Донском Труновского района Ставрополья, склад и цех по производству мясокостной пасты по тому же адресу, а также множество различного оборудования. Отдельными лотами на торги выставлены нежилые здания в Новоалександровске (общая начальная цена 79 млн руб.), право аренды пруда за 7 млн руб. и различные транспортные средства общей стоимостью 10,6 млн руб.

Согласно ЕФРСБ, это уже повторные торги по продаже имущественного комплекса ООО «Югроспром». Первоначально мясокомбинат пытались реализовать за 750 млн руб., но на аукцион также не было подано ни одной заявки.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» зарегистрировано в Новоалександровске Ставропольского края в 1997 году. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 122,6 млн руб. Бенефициаром компании (100% доли в УК) значится Торнике Гулуа (с 25 августа 2023 года — доверительный управляющий Бежан Чалигава). Последние финансовые данные предприятия относятся к 2022 году, когда выручка общества составляла 1,4 млрд руб., а чистая прибыль — 72,2 млн руб.

Как следует из документов Арбитражного суда Ставрополья, с заявлением о признании ООО «Югроспром» банкротом в феврале 2024 года обратилась индивидуальный предприниматель из станицы Полтавской Юлия Домащенко. Основанием для иска стала задолженность предприятия в размере 29,9 млн руб., в том числе, 5,2 млн руб. — основного долга и 24,8 млн руб. — процентов за пользование коммерческим кредитом. Краевой арбитраж 15 февраля 2024 года ввел в отношении ООО «СПХ “Юг роскошной промышленности”» процедуру наблюдения, а задолженность компании перед предпринимателем внес в третью очередь реестра требований кредиторов.

19 июля 2024 года Арбитражный суд края ввел в отношении «Югроспрома» конкурсные процедуры, признав общество несостоятельным. В судебном решении указано, что баланс предприятия за 2023 год не выявлен, поскольку бухгалтерская отчетность в ФНС не представлялась, а анализ активов не производился. «Проанализировав финансовую деятельность предприятия, можно сделать вывод, что его работа финансируется в основном за счет заемных средств. <...> Общая сумма установленных Арбитражным судом Ставропольского края требований кредиторов по состоянию на 27 мая 2024 года составила 880,9 млн руб. В стадии рассмотрения находятся требования кредиторов на сумму 308,1 млн руб.», — говорится в решении суда.

Основной причиной банкротства, по данным арбитража, явилась смерть 30 июля 2023 года собственника и руководителя ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» Торнике Гулуа. Единоличным исполнительным органом должника до признания его банкротом являлось ООО «Управляющая компания “Юг роскошной промышленности”», в отношении которой возбуждено дело о банкротстве. Доверительный управляющий ООО «УК “Югроспром”» Бежан Чалигава также находится в процедуре личного банкротства.

«В связи с возбужденным делом о банкротстве в отношении руководителя управляющей компании, у должника отсутствуют лица, которые бы могли руководить его деятельностью, следовательно, деятельность СХП “Югроспром” нарушена и стала убыточной. Предпосылки для введения в отношении должника процедуры финансового оздоровления не усматриваются», — резюмировал Арбитражный суд.

Как ранее сообщал «Эксперт-Юг», в феврале 2021 года ООО «Югроспром» заявляло о запуске в Новоалександровске модернизированного мясокомбината. Проект предусматривал строительство здания, в котором разместились цех по производству колбасных изделий и мясных деликатесов мощностью 35 тыс. т продукции в год, а также логистический склад. В строительство и оснащение обновленного мясокомбината вложили около 500 млн руб. собственных средств и привлеченного в Россельхозбанке льготного кредита. Срок окупаемости рассчитывался на семь лет.

Мясокомбинат «Югроспрома» на начало 2021 года поставлял продукцию в собственную фирменную сеть из 44 магазинов, а также в федеральные торговые сети и контрагентам. Доля продаж через собственную сеть составляла около 25%. География поставок охватывала Ставропольский и Краснодарский края, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, а также республики Северного Кавказа.

Как рассказал «Ъ-Кавказ» основатель портала «Мясной Эксперт» Владимир Романов, на Ставрополье выгодно заниматься свиноводством, однако для этого необходимо иметь качественную производственную базу. По словам эксперта, сегодня отрасль мясопереработки низкомаржинальна из-за того, что производители не могут влиять ни на цену входящего сырья, ни на цену своей продукции на полке в сети. Для того, чтобы стать лидером в отрасли, нужен большой стартовый капитал, уверен господин Романов

«Если ГАП “Ресурс” еще не приобрела этот актив, значит там что-то не так. Они сейчас делают предложение каждому второму заводу. Но если бы я занимался скупкой мясоперерабатывающих предприятий, активы на юге я бы не стал покупать. Туда проще привезти продукцию. Разумеется, предприятия на юге России есть, но дойти до полки в Московской области не каждое может», — полагает Владимир Романов.

В то же время, управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что ситуация с отсутствием претендентов на покупку данного имущественного комплекса является типичной, поскольку речь идет о крупном производственном активе. По словам эксперта, из очевидных причин отсутствия заявок на центральный актив «Югроспрома» — текущее состояние рынка мясопереработки. «В условиях дорогих кредитов и присутствия на региональных рынках крупных игроков, локальные игроки не готовы входить в новые активы, так как перспективы развития и дальнейшей прибыльности такого бизнеса неочевидны. Соответственно, из-за потенциальных рисков, связанных с неизбежными капзатратами на модернизацию и восстановление рыночных позиций предприятия, на фоне наличия высокой конкурирующей среды — гораздо комфортнее занять выжидательную позицию и дождаться дальнейшего дробления имущества производственного комплекса», — объясняет госпожа Владимирова.

По ее оценкам, стоимость актива 674,6 млн руб. может быть достаточно высокой для потенциальных интересантов. Объективность цены, по словам собеседницы «Ъ-Кавказ», понятна только с точки зрения оценки материальных активов, а реальная рыночная ситуация — гораздо сложнее, поэтому такие вложения не целесообразны.

Анастасия Владимирова предполагает, что дальнейшее дробление комплекса, вероятно, будет происходить по функциональному принципу. Например, могут быть выделены отдельные производственные линии, земельные участки с находящимися на них строениями, технологическое оборудование. «Однако важно помнить, что в таком подходе есть риск выручить меньше средств, так как чрезмерное дробление снижает общую стоимость реализации имущества. Такой путь может фактически поставить крест на возможном возобновлении работы предприятия в привычном для него формате», — резюмирует эксперт.

Дмитрий Михеенко