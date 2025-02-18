За ночь сбито пять БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над территорией Воронежской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще один БПЛА сбили над Белгородский областью.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщал, что никто не пострадал. По Белгородской области информации о пострадавших или разрушениях нет.

Вчера, 17 февраля, над Белгородской областью сбили один беспилотник. 16 февраля в течение дня в регионе был ранен сотрудник сельскохозяйственного предприятия в селе Репяховка, также погибла женщина, чью машину атаковал БПЛА. Воронежская область в предыдущий раз подверглась атаке 14 февраля: в регионе сбили пять дронов, обошлось без жертв.