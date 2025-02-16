Работник белгородского предприятия ранен в результате атаки дрона

Сотрудник сельскохозяйственного предприятия в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области получил ранение в результате атаки украинского FPV-дрона. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что пострадавшего с осколочными ранениями ног доставляют в больницу в Белгород.

Второй беспилотник повредил в Репяховке грузовой автомобиль. Еще одно сельскохозяйственное предприятие попало под огонь в хуторе Церковном в Белгородском районе. Там повреждение получило административное здание. Также три дрона атаковали Валуйский городской округ. В поселке Уразово один БПЛА взорвался на территории частного дома, что привело к повреждению здания, гаража, трактора и легкового автомобиля, второй — рядом с многоквартирным домом. В Валуйках беспилотник повредил три автомобиля и частный дом.

Ранее сегодня, 16 февраля, в Валуйском округе украинские дроны атаковали двигавшиеся по дороге легковые автомобили. В результате двух атак ранения получили два человека, одна женщина погибла.

Сергей Толмачев, Воронеж