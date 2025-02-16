В Белгородской области при атаке украинского дрона погибла женщина

ВСУ атаковали дроном автомобиль, ехавший по дороге Двулучное—Уразово в приграничном Валуйском городском округе Белгородской области. В результате погибла находившаяся в машине женщина.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что она скончалась на месте от ран. Еще одна женщина, ехавшая за рулем автомобиля, получила баротравму и ушибы рук. Ее доставляют в местную райбольницу.

Ранее сегодня, 16 февраля, под налет украинских дронов в Белгородской области попал приграничный город Грайворон. Там один беспилотник сбросил взрывное устройство на грузовой автомобиль, а второй — на жилой сектор. Никто из местных не пострадал, но в двух частных домах выбило окна и посекло заборы.

В соседней с Белгородской Курской области утром под обстрел со стороны Украины попал поселок Коренево. В результате атаки ранение получил 67-летний мужчина. В поселке были повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания, выбиты стекла в нескольких домах.

Сергей Толмачев, Воронеж