Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что над регионом были сбиты несколько беспилотников, пострадавших и разрушений на земле нет.

В 01:37 мск господин Гусев написал, что в одном из районов области был обнаружен и уничтожен дрон. Тогда он отметил, что опасности атаки беспилотников сохраняется.

В 02:50 глава региона сообщил об уничтожении еще нескольких беспилотников с той же формулировкой «в одном из районов». Вместе с тем во втором сообщении он объявил об отмене опасности атаки БПЛА.