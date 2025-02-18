Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что над регионом были сбиты несколько беспилотников, пострадавших и разрушений на земле нет.

В 01:37 мск господин Гусев написал, что в одном из районов области был обнаружен и уничтожен дрон. Тогда он отметил, что опасности атаки беспилотников сохраняется.

В 02:50 глава региона сообщил об уничтожении еще нескольких беспилотников с той же формулировкой «в одном из районов». Вместе с тем во втором сообщении он объявил об отмене опасности атаки БПЛА.

События СВО за февраль 2025 года

События СВО за февраль 2025 года

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...