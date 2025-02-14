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Главные новости за 14 февраля. Новороссийск

В 2025 году запланированы капитальный ремонт, реконструкция и строительство сетей водоснабжения общей протяженностью 26 км.

Проверку обстоятельств падения девушки в открытый люк в Новороссийске проводят следователи. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В Новороссийске на скамье подсудимых окажется 20-летний житель Дагестана, обвиняемый в аварии со смертельным исходом для двоих пешеходов.

Из-за столкновения четырех автомобилей федеральную трассу Новороссийск — Керчь перекрыли в обоих направлениях.

Сотрудники Госавтоинспекции города-героя разыскали водителя из опубликованного в социальных сетях видео, который передвигался на автомобиле по пешеходной зоне на набережной.

Суды аннулировали права Новороссийска на 40 га земель сельхозназначения в станице Раевской, признав их собственностью Краснодарского края.

С начала года в городе-герое составили 32 административных протокола в отношении граждан, осуществлявших несанкционированную торговлю.

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