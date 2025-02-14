В Новороссийске житель Дагестана предстанет перед судом за смертельную аварию

В Новороссийске на скамье подсудимых окажется 20-летний житель Дагестана, обвиняемый в аварии со смертельным исходом для двоих пешеходов. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Следственного Управления УМВД России по городу Новороссийску, обвиняемый выехал ночью на автомобиле «Лада Гранта» на перекресток во время запрещающего сигнала светофора, допустив столкновение с автомобилем на встречной полосе. После этого автомобиль обвиняемого поменял траекторию движения и вылетел на тротуар, где находились люди. В результате ДТП двое пешеходов погибли от травм.

В отношении 20-летнего приезжего из республики Дагестан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

За свои действия обвиняемый ответит перед судом. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Алена Воробьева