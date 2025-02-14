В Новороссийске задержали водителя за езду на авто по набережной

Сотрудники Госавтоинспекции города-героя разыскали водителя из опубликованного в социальных сетях видео, который передвигался на автомобиле по пешеходной зоне на набережной. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция города-героя Новороссийск Фото: Госавтоинспекция города-героя Новороссийск

Автоинспекторы выявили факт нарушения правил дорожного движения в ходе мониторинга в сети Интернет. Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку, в результате которой установили личность водителя и причину появления его автомобиля на набережной и моле города-героя.

Как оказалось, легковой автомобиль передвигался по пешеходной зоне с целью обслуживания объектов, расположенных на набережной. Полицейские провели с водителем беседу.

Алена Воробьева