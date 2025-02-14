В Новороссийске выписали штрафы за несанкционированную торговлю 32 продавцам

С начала года в городе-герое составили 32 административных протокола в отношении граждан, осуществлявших несанкционированную торговлю. Об этом сообщает управление торговли и потребительского рынка Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

С начала 2025 года специалистами управления торговли и потребительского рынка администрации Новороссийска составлено 32 административных протокола. Под штрафные санкции попала торговля вне установленных мест, которые не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям.

Новороссийцам напоминают о размере административного штрафа: на граждан в размере 4 тыс. руб. (повторный факт нарушения – штраф 5 тыс. руб.), на должностных лиц в размере 10 тыс. руб. (повторный факт нарушения – штраф 20 тыс. руб.), на юридических лиц – 30 тыс. руб. (повторный факт нарушения – штраф 50 тыс. руб.).

В управлении торговли и потребительского рынка Новороссийска подчеркнули, что продажа товаров низкого качества, которые не прошли обязательную сертификацию, ставит под угрозу безопасность покупателей. Проверки мест несанкционированной торговли в Новороссийске продолжатся.

Алена Воробьева