В Новороссийске СК проводит проверку после падения девушки в люк

Проверку обстоятельств падения девушки в открытый люк в Новороссийске проводят следователи. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

ЧП произошло на улице Вербовая. Проверку инициировали после размещенной в СМИ и социальных сетях информации о травмировании упавшей.

По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску была незамедлительно организована доследственная проверка. Установлено, что при падении в открытый люк на улице Вербовая вечером 13 февраля пострадавшая получила повреждения.

Ход процессуальной проверки находится на контроле в аппарате следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал «Ъ-Новороссийск», этот случай вызвал общественный резонанс. Горожане потребовали незамедлительно принять меры и закрыть люк, чтобы избежать несчастных случаев. Как сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска, вечером 13 февраля люк был закрыт.

Алена Воробьева