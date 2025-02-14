Трассу «Новороссийск — Керчь» перекрыли в обоих направлениях из-за аварии

Из-за столкновения четырех автомобилей федеральную трассу Новороссийск — Керчь перекрыли в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Движение на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь перекрыли 14 февраля из-за ДТП с участием четырех автомобилей с 10:20 часов. Автодорога перекрыта для движения транспорта вблизи Анапы в обоих направлениях.

«На ФАД А-290 Новороссийск — Керчь, км 48+963 и км 49+810, МО г. Анапа, Перекрыто движение в обоих направлениях в результате ДТП с участием 4-х транспортных средств»,— сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

По предварительным данным, авария с участием четырех машин произошла около 10:00 на 48-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь на Симферопольском шоссе в Анапе. В ДТП погиб водитель автомобиля Ford. Другие участники аварии пострадали, их личности устанавливаются.

Алена Воробьева