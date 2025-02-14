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В Новороссийске проведут капремонт на сетях водоснабжения протяженностью 26 км

В 2025 году запланированы капитальный ремонт, реконструкция и строительство сетей водоснабжения общей протяженностью 26 км, сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, специалисты провели расчет суммарного снижения потерь после комплекса мероприятий, направленных на снижение утечек на сетях водоснабжения. По их прогнозам, оно составит 12,55 %, что позволит направить жителям муниципального образования до 15,8 тыс. м3/сутки.

Директор МУП «Водоканал города Новороссийска» Дмитрий Волга рассказал, что на вводах в многоквартирные дома планируется установить общедомовые приборы учета воды. Из 1475 МКД в Новороссийске 846 оснащены приборами, нет технической возможности для установки в 95 домах. В остальных до конца года ОДПУ будут установлены.

Также для достижения поставленных целей по снижению потерь воды в Новороссийске необходимо восполнение дефицита кадров и создание кадрового резерва водоканала. Как отметил Андрей Кравченко, есть договоренность с учебными заведениями города-героя о прохождении производственной и преддипломной практики на предприятии, На контроле специалистов – поиск утечек и реконструкция изношенных сетей.

Алена Воробьева

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