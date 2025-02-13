Главные новости за 13 февраля. Сочи

С пятницы по воскресенье, 14–16 февраля, Сочи планирует принять около 70 тыс. туристов. Спрос на февральские поездки остается на уровне прошлого года.

По итогам января 2025 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Сочи достигла 441,5 тыс. руб. По сравнению с декабрем 2024 года показатель вырос на 8,8% (35,5 тыс. руб.), однако в годовом выражении цены снизились на 3,5% — в январе 2024 года «квадрат» стоил 457,4 тыс. руб.

Янина Копайгородская, супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, подала иск в Луганский гарнизонный военный суд, требуя признать незаконным ее увольнение из бригады боевого управления им. Святого князя Владимира.

В «Сочи Парке» приступили к строительству новых аттракционов, на покупку которых группа Mantera направила более 500 млн руб.

В международном аэропорту Новосибирска произошел инцидент, который привел к отмене рейса в Сочи авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines).

Туристы начали активно бронировать летний отдых в Сочи, спрос на путевки и туры вырос на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Около 15:15 в четверг, 13 февраля, сочинцы в соцсетях сообщили о том, что почувствовали подземные толчки. В пресс-службе краевого ГУ МЧС уточнили, что произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла.

Количество зарегистрированных случаев мочекаменной болезни (МКБ) в Сочи за пять лет увеличилось на 10%. В 2024 году врачи диагностировали МКБ у 4,4 тыс. жителей города, в 2019 году — у 4 тыс.