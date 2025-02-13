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Спрос на летний отдых в Сочи вырос на 20%

Туристы начали активно бронировать летний отдых в Сочи, спрос на путевки и туры вырос на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «КП-Кубань» со ссылкой на председателя экспертного совета ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На фоне увеличения интереса к черноморским курортам популярностью также пользуются Минеральные Воды, Абхазия и Крым. Однако рост спроса сопровождается недовольством туристов из-за подорожания размещения. По словам господина Богданова, цены повышаются вследствие увеличения расходов гостиничного бизнеса, введения новых налогов и дефицита персонала. Аналогичная тенденция наблюдается и за рубежом, в частности в Турции.

Высокий уровень бронирований фиксируется и в других курортных зонах Краснодарского края, включая Геленджик и Горячий Ключ. В Анапе ситуация менее стабильная: объем заявок в отдельных гостиницах отстает на 10–50% от прошлогодних показателей. При этом отельеры рассчитывают на восстановление спроса весной, если ситуация с ликвидацией последствий недавней аварии будет развиваться в положительном ключе.

Туристы предъявляют все более высокие требования к качеству размещения. В приоритете пятизвездочные отели с системой «все включено», наличие бассейнов, благоустроенных территорий и детской инфраструктуры. Популярностью пользуются номера повышенной площади, а также форматы с возможностью объединения нескольких комнат. По словам господина Богданова, отельеры и девелоперы гостиничных комплексов учитывают эти запросы при развитии инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков

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