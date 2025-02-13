«Квадрат» в новостройках Сочи в январе подорожал до 442 тысяч рублей

По итогам января 2025 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Сочи достигла 441,5 тыс. руб., следует из анализа агентства недвижимости «Оникс-Недвижимость». По сравнению с декабрем 2024 года показатель вырос на 8,8% (35,5 тыс. руб.), однако в годовом выражении цены снизились на 3,5% — в январе 2024 года «квадрат» стоил 457,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ценовой разброс на первичном рынке Сочи остается значительным: стоимость квадратного метра варьируется от 330,9 тыс. руб. до 3,2 млн руб. Минимальная цена квартиры в новостройке города-курорта составляет 8,9 млн руб. — за эту сумму можно приобрести студию площадью 31 кв. м в Лазаревском районе.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт занял второе место по спросу на недвижимость среди россиян. На долю Сочи приходится 54,5% покупательского интереса. Рейтинг возглавила Москва с показателем 81,8%.

Вячеслав Рыжков